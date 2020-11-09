Обрана до Конгресу США Вікторія Спартц заявила, що пишається українським корінням
За словами Спартц, саме іммігранти створили США
Як зазначила конгресвумен, її історія життя доводить, що гасло про американську мрію досі працює
Емігрантка з України Вікторія Спартц, яку обрали до Палати представників Конгресу США, заявила, що пишається своїм корінням.
Як сказала вона в коментарі "Радіо Свобода", саме іммігранти створили Сполучені Штати і поставили на чолі права людини на життя, свободу та процвітання.
"Я пишаюсь тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським коріння, яка представлятиме інтереси жителів Індіани у Палаті представників Конгресу США. Я приїхала до Сполучених Штатів 20 років тому, вмістивши всі свої речі в одну валізу. Важко працювала і не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму в Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США", – прокоментувала Спартц.
За словами конкресвумен, її історія життя доводить, що гасло про американську мрію досі працює.
"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби Сполучені Штати стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям", – додала вона.
Нагадаємо, Вікторія Спартц народилася в місті Носівка Чернігівської області. У 2000 році вона переїхала до США, у 2006 році отримала американське громадянство. У 2017 році її обрали до Сенату штату Індіана.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Спартц вперше в історії США стала конгресвумен Палати представників від 5 округу штату Індіана. Згідно з підрахунком голосів на виборах 3 листопада, за неї проголосували 50,1% виборців.