"Обнімашки": зустріч Путіна і Трампа розсмішила мережу

У мережу потрапило фото зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна на саміті G20 в японській Осаці.

Знімок виклав у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. На фото видно, що Трамп і Путін відреагували на зустріч емоційно.

"Опа! Які люди!" – підписав Смирнов фото.

Інтернет-користувачі активно обговорюють фото:

"А що це казковий так либиться? Ніби втраченого брата зустрів".

"Інформації про те, скільки часу вони дивилися в очі один одному, скільки хвилин трималися за руки, хто перший відпустив руку, чи запропонував Трамп Путіну сісти в крісло, куди був повернений носок черевика Трампа і що б це означало, ще не було?"

"Як вдається знімати фото... де Путін мало не вище Трампа при його "дрібному зрості"?

"Опа, який гном!"

"Обнімашки?"

"Зустрілися два х**ла".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін на полях саміту G20 в Японії обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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