Обміняють на Венесуелу? У США заявили про переговори з Путіним щодо України

Росія намагається домовиться зі США про свободу дій в Україні в обмін на невтручання в спроби Вашингтона подолати режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Таку заяву в матеріалі The Hill зробив аналітик, дослідник американського центру Foreign Policy Council Стівен Бланк. Крім того, Вашингтону пропонується відновити переговори щодо режиму контролю над озброєнням та продовжити дію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

"Президент Трамп, вважаючи себе виправданим у доповіді Мюллера, тепер може вільно покращувати відносини з Москвою", – пише Бланк про підхід Москви до домовленостей.

Він розкритикував можливу угоду, назвавши її морально невиправданою і стратегічно згубною.

"Будемо пам'ятати, що російські збройні сили (включаючи так званих сепаратистів, які насправді є помічниками Москви в Україні) вторглися до Криму і Донбасу та провели найбільш відверту агресію з часу вторгнення Саддама Хусейна до Кувейту", – пояснив він.

Експерт зазначив, що в разі загострення ситуації в Україні довіру до США в Європі буде сильно підірвано.

Зустріч Путіна і Трампа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін, виступаючи зі зверненням до Федеральних зборів, по-хамськи відгукнувся про прихильників США. Він сказав, що союзники Америки "підхрюкують" виходу держави з ДРСМД.

Сполучені Штати із 2 лютого призупинили виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У результаті Путін підписав указ-відповідь про призупинення виконання договору.

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