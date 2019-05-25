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Обміняють на Венесуелу? У США заявили про переговори з Путіним щодо України

6.5тЧитати матеріал російською

Росія намагається домовиться зі США про свободу дій в Україні в обмін на невтручання в спроби Вашингтона подолати режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Таку заяву в матеріалі The Hill зробив аналітик, дослідник американського центру Foreign Policy Council Стівен Бланк. Крім того, Вашингтону пропонується відновити переговори щодо режиму контролю над озброєнням та продовжити дію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

"Президент Трамп, вважаючи себе виправданим у доповіді Мюллера, тепер може вільно покращувати відносини з Москвою", – пише Бланк про підхід Москви до домовленостей.

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Він розкритикував можливу угоду, назвавши її морально невиправданою і стратегічно згубною.

"Будемо пам'ятати, що російські збройні сили (включаючи так званих сепаратистів, які насправді є помічниками Москви в Україні) вторглися до Криму і Донбасу та провели найбільш відверту агресію з часу вторгнення Саддама Хусейна до Кувейту", – пояснив він.

Експерт зазначив, що в разі загострення ситуації в Україні довіру до США в Європі буде сильно підірвано.

Зустріч Путіна і Трампа

Зустріч Путіна і Трампа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін, виступаючи зі зверненням до Федеральних зборів, по-хамськи відгукнувся про прихильників США. Він сказав, що союзники Америки "підхрюкують" виходу держави з ДРСМД.

Сполучені Штати із 2 лютого призупинили виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У результаті Путін підписав указ-відповідь про призупинення виконання договору.

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Особа
Стівен Бланк
Теги
Росіяконфлікт у ВенесуеліУкраїна
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Нет уж. Неравноценный обмен. Если пиндосы кормили рагулей печенюшками на Майдане, то пусть теперь сами с ними и нянчатся. В Венесуэле богатые запасы нефти, а на Украине только горящие покрышки и стада скачущих майдаунов. Венесуэла с нефтью - России, а Украина с кастрюлеголовыми нерабами - американцам. Осталось только СП-2 достроить и остаточное прощевай.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин кто угодно, но не предатель! Если он пообещал Мадуре поддержку России, то до сих пор не предал его. Никто не может обвинить его в предательстве! И у него нет интереса к Украине! Если Крым его интересовал как непотопляемый авианосец, так он эту проблему решил за один день. А Украина... сейчас никого эта нищая страна никого не интересует. Америкосы через поросенко сделали своё чёрное дело. ВПК Украины, работающий на Россию разрушен.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:"Путин кто угодно, но не предатель!" Что значит "кто угодно"?!!! А ведь Вы скрытый русофоб, Мишиао!
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Украина для пУтина опасна потому, что она свободолюбивая и протестная страна, там народ молчать не будет и сразу выйдет на Майдан, а у нас в России все наоборот, мы молчим и терпим - боимся разгневать пУтинскую власть.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:"Да и что с тебя взять!" А взять хоть что-нибудь хочется, Мишико? Не подают,😃
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Маринов Михаил, ьы молсишь ? Здесь от твоих комментариев людей уже тошнит , молчаливый ты наш
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