Обмін полоненими: з'явилося офіційне пояснення від Путіна

У Кремлі заявили, що мають намір тримати мовчання щодо можливої дати обміну полоненими з Києвом.

Таку заяву зробив спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він підкреслив, що тема занадто чутлива, тому Москва вирішила утриматися від коментарів, передає "Інтерфакс".

"Тема чутлива. Анонсів тут бути не може", – сказав він. І пообіцяв: "Факт стане відомим".

Обмін полоненими "112 Україна"

Раніше російські ЗМІ запустили інформацію з посиланням на джерела, що переговори з обміну продовжаться 7 вересня. Ніякого офіційного підтвердження цих даних немає.

Також стверджується, що під час обміну українських полонених на російських може бути використана нова схема, за якої засуджені повернуться на батьківщину з копіями їхніх кримінальних справ, а за злочини їх засудять заочно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію процесу обміну полонених почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.

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