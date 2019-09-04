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4 вересня • оновлено в 10:34
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Обмін полоненими: з'явилося офіційне пояснення від Путіна

7.8т Читати матеріал російською

У Кремлі заявили, що мають намір тримати мовчання щодо можливої дати обміну полоненими з Києвом.

Таку заяву зробив спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він підкреслив, що тема занадто чутлива, тому Москва вирішила утриматися від коментарів, передає "Інтерфакс".

"Тема чутлива. Анонсів тут бути не може", – сказав він. І пообіцяв: "Факт стане відомим".

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Обмін полоненими

Обмін полоненими

"112 Україна"

Раніше російські ЗМІ запустили інформацію з посиланням на джерела, що переговори з обміну продовжаться 7 вересня. Ніякого офіційного підтвердження цих даних немає.

Також стверджується, що під час обміну українських полонених на російських може бути використана нова схема, за якої засуджені повернуться на батьківщину з копіями їхніх кримінальних справ, а за злочини їх засудять заочно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією триває переговорний процес щодо обміну полоненими.

Офіс президента України офіційно заявив, що інформація про його завершення не відповідає дійсності. Повідомлення про активізацію процесу обміну полонених почали з'являтися в різних джерелах ввечері 29 серпня.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Иванов Славик
Иванов Славик
Как же выхарила эта тема с обменом , возвращением ！ Как буд то ничего важнее и актуальнее не существует ！Не терпится новых “хероев”наградить и сделать депутатами ？
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Иванов Славик, - А тебя, бедного, обошли? Сочувствую, хер-ой!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Потому большинство вбросов происходят от разных Бутусовых или вообще Беллингкетов
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Камин Мыхайло
Камин Мыхайло
ну до чего ж тупые издатели "обозреватель" -официальные власти Украины и России говорят "обмен удерживаемых" а "обозреватель ТУПО пишет что обмен ПЛЕННЫХ.....
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