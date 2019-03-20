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"Облизують Казахстан": Цимбалюк упіймав Кремль на паніці через хід Назарбаєва

2.5тЧитати матеріал російською

Раптове рішення президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва піти у відставку продемонструвало Кремлю, що навіть партнери не зважають на його думку і вирішують справи державного значення без схвалення Москви.

Про це написав український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що рішуча позиція Казахстану вибила з колії путінську кліку і змусила хвилюватися про втрату ще одного союзника (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв

"У Росії посилено облизують Казахстан. Мільйони компліментів на адресу Назарбаєва. Хвалять вибір наступника. Переживають, щоб Казахстан не почав дистанціюватися від Росії. Рішення Нурсултана Абішевича стало очевидною несподіванкою для Кремля. Радитися не стали. Проінформувати заздалегідь не вважали за потрібне. А це означає, що за нового глави Казахстану можливі варіанти у взаєминах із Російською Федерацією", — пише журналіст.

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Крім того, він нагадав, що Казахстан не визнав анексію Криму, а Назарбаєв впевнено називає війну на Донбасі конфліктом між Україною і Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт-міжнародник Андрій Каракуц вважає, що, оголосивши про свою відставку, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв насправді зробив крок на випередження в планах РФ провернути в країні український чи білоруський сценарій.

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Особи
Роман ЦимбалюкНурсултан Назарбаєв
Місце
Казахстан
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de lik
de lik
Роме пора с бухлом завязывать! Или домой ехать, в цэевропу, скакать и радоваться
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Роман Цимбалюк такой смешной, когда упоротый ! Про отставку Назарбаева было известно ещё пол года назад ... гугл в помощь ...
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
А сам автор сидит в Москве и облизывает жопы редакторам рос тв, что бы чаще на эфиры звали.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Д Алексей, животность, что Цимбалюк в Москве делает? А как хлопают по команде я видел на выступлениях порошенко. Завалил бы ты хлебало, чмо ущербное.
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Д Алексей
Д Алексей
Тюпель Автондил, интернет в Украине не отключили)) так что не кизди ватная мразь, прекрасно видно кто кому облизывает )) особенно скаленовстанское стадо хлопающее в ладоши по команде
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