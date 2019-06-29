ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Облизала антену: в Казахстані влаштували масове побоїще через невинне фото

5.8тЧитати матеріал російською

Робочі нафтогазового родовища Тенгіз в Атирауській області Казахстану влаштували масову бійку та страйки через фотографії одного із співробітників у соцмережі.

Заворушення сталися в суботу, 26 червня, в компанії Сohsolited Contracting Endihering and Prourement SAL Offshore, пише "Настоящее время" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Інцидент був викликаний знімком громадянина Лівії Елі Дауда в WhatsApp. На фото, яке протестувальники назвали таким, що ображає гідність казахських жінок, зображена дівчина і сам лівієць, який тримає в руці рацію так, що антена направлена в сторону обличчя колеги.

Новини
У Росії трапилася масова бійка з ОМОНом: з'явилося відео

Заворушення в Тенгізі

Заворушення в Тенгізі

Колаж

"На будівельному майданчику заводу третього покоління стався міжособистісний конфлікт між робітниками, в результаті якого кілька працівників підрядної організації CCEP отримали травми", – повідомила прес-служба підприємства.

скандальне фото

скандальне фото

Соц мережі

Загалом, за даними адміністрації CCEP, під час бійок постраждали близько 30 осіб.

Інцидент розслідують правоохоронці. Табір у Тенгізі, щоб зустрітися зі співробітниками компанії, відвідав аким області, туди також вилетів прокурор.

Заворушення в Тенгізі

Заворушення в Тенгізі

Скрін відео

Заворушення в Тенгізі

Заворушення в Тенгізі

Скрін відео

У коментарі "Азаттик" один із робітників розповів, що "серед співробітників багато хто незадоволений нерівними умовами праці", і тому вони "негайно вийшли на акцію протесту" після опублікованої фотографії. За його словами, в акції взяли участь близько 15 тисяч осіб.

На відео, які зняли очевидці, видно, як люди в робочій формі та касках б'ють людину в цивільному одязі, а також як натовп закидає камінням автобуси.

Як писав OBOZREVATEL, вранці 24 червня на складах боєприпасів військової частини №44856 в Казахстані стався потужний вибух. У результаті НП постраждали 46 осіб, одна людина загинула.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Казахстан
Теги
бійкавидеофотографиискандалисоцмережіпротест
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
7
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
революция достоинства
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Звери
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel