Облизала антену: в Казахстані влаштували масове побоїще через невинне фото

Робочі нафтогазового родовища Тенгіз в Атирауській області Казахстану влаштували масову бійку та страйки через фотографії одного із співробітників у соцмережі.

Заворушення сталися в суботу, 26 червня, в компанії Сohsolited Contracting Endihering and Prourement SAL Offshore, пише "Настоящее время" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Інцидент був викликаний знімком громадянина Лівії Елі Дауда в WhatsApp. На фото, яке протестувальники назвали таким, що ображає гідність казахських жінок, зображена дівчина і сам лівієць, який тримає в руці рацію так, що антена направлена в сторону обличчя колеги.

Заворушення в Тенгізі Колаж

"На будівельному майданчику заводу третього покоління стався міжособистісний конфлікт між робітниками, в результаті якого кілька працівників підрядної організації CCEP отримали травми", – повідомила прес-служба підприємства.

скандальне фото Соц мережі

Загалом, за даними адміністрації CCEP, під час бійок постраждали близько 30 осіб.

Інцидент розслідують правоохоронці. Табір у Тенгізі, щоб зустрітися зі співробітниками компанії, відвідав аким області, туди також вилетів прокурор.

Заворушення в Тенгізі Скрін відео

Заворушення в Тенгізі Скрін відео

У коментарі "Азаттик" один із робітників розповів, що "серед співробітників багато хто незадоволений нерівними умовами праці", і тому вони "негайно вийшли на акцію протесту" після опублікованої фотографії. За його словами, в акції взяли участь близько 15 тисяч осіб.

На відео, які зняли очевидці, видно, як люди в робочій формі та касках б'ють людину в цивільному одязі, а також як натовп закидає камінням автобуси.

Як писав OBOZREVATEL, вранці 24 червня на складах боєприпасів військової частини №44856 в Казахстані стався потужний вибух. У результаті НП постраждали 46 осіб, одна людина загинула.

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