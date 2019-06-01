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Облив кислотою: хлопець спотворив свою наречену перед весіллям. Фото 18+

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24-річний житель в'єтнамського курортного міста Дананг на ім'я Нгуєн Чионг Нам Хай напередодні весілля прийшов додому до своєї нареченої й облив її і її рідних кислотою.

Лан Ви Ле пояснила, що в кінці грудня, коли вони з нареченим уже подали заяву і завершували приготування до весілля, вона вирішила розірвати стосунки, оскільки втомилася від нападів ревнощів свого коханого, повідомляє The Sun.

За зізнанням дівчини, він навіть піднімав на неї руку. Але Нгуен, який працював на той час пожежним, наполіг на тому, що дві сім'ї повинні сісти за стіл переговорів і обговорити все по-дорослому.

1 січня Лан разом з батьками спокійно очікувала Нгуєна і його сім'ю у себе вдома. Але замість цього хлопець прийшов один, захопивши з собою лише банку кислоти. Зайшовши в будинок, Нгуєн виплеснув 750 мл кислоти на свою наречену. Трохи дісталося і її батькам. А сама Лан отримала серйозні опіки обличчя, рук і ніг — всього постраждало 46% шкірного покриву.

Облив кислотою: хлопець спотворив свою наречену перед весіллям. Фото 18+
Облив кислотою: хлопець спотворив свою наречену перед весіллям. Фото 18+
Облив кислотою: хлопець спотворив свою наречену перед весіллям. Фото 18+
Облив кислотою: хлопець спотворив свою наречену перед весіллям. Фото 18+

Хімічний опік залишив на тілі Лан жахливі чорні плями. За словами мами жертви, за останні п'ять місяців її дочка перенесла близько десяти операцій. Подекуди ділянки ураженої шкіри довелося вирізати, а на обличчі дівчини навіть знадобилася пересадка шкіри.

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Сім'я нареченого за ці п'ять місяців жодного разу не прийшла провідати дівчину або її батьків. Нгуєна відсторонили від займаної посади, він повинен постати перед громадським судом найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька штату Індіана Джессіка Паджет і 27-річний Мерфі готувалися до весілля, але напередодні хлопця, який працював пожежником, збив його колега. Так, замість вівтаря Джессіка пішла на цвинтар, де поховали її коханого.

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