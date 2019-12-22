"Обличчя 2019 року": The Week потролив Трампа, Путіна і Зеленського новою обкладинкою

Відоме видання The Week, яке виходить у Великобританії і США, випустило черговий номер журналу, присвятивши його "Обличчям 2019 року". На обкладинці зобразили гостру карикатуру на лідерів світової політики та громадських діячів, серед яких виявився і президент України Володимир Зеленський.

Також "обличчями-2019" стали президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін, еко-активістка зі Швеції Грета Тутенберг, американський баскетболіст Леброн Джеймс, глава КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, генпрокурор США Вільям Барр.

При цьому, більшість політиків зображені, граючи в сніжки на тлі Кремля, а Путін у ролі Санта-Клауса скинув "подарунок" і відлітає на оленях. Сюрприз від "Санти", яким є ядерна ракета, на карикатурі не можуть поділити Трамп і Зеленський.

Обкладинка нового номера журналу The Week Telegram Skabeeva

На стьоб британського видання тут же відреагували російські пропагандисти Володимир Корнєєв та Ольга Скабєєва, опублікувавши фото обкладинки в Telegram.

"І навіть Грета", – прокоментувала Скабєєва.

Корнілов же "порадів" потраплянню на обкладинку українського президента. "Зеленський може бути задоволений. Він все-таки потрапив на фінальну обкладинку року в американському журналі (The Week) разом із Путіним і Трампом. Ну, і хто виграв рік, що минає, за версією цього журналу?" – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський з'явився на обкладинці підсумкової версії за 2019 рік журналу Time. Матеріал про главу української держави розмістили поруч із заміткою про королівське подружжя принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган Маркл.

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