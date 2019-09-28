Обіцяли зірвати: в Афганістані вибори президента перетворилися у криваве шоу

У суботу, 28 вересня, в Афганістані, де розпочалися вибори президента країни, стався вибух на виборчій дільниці у місті Кандагар.

Він трапився менш ніж через годину після старту голосування. Про це повідомляє Sky News.

Високопоставлений чиновник з провінції Кандагар заявив, що у результаті вибуху постраждали три людини. Інформації про їх стан на даний момент немає.

В Афганістані вибори президента перетворилися у криваве шоу news.sky

Відповідальність за вибух поки не взяло на себе жодне угруповання.

Відомо, що раніше рух Талібан загрожував зірвати вибори, організувавши напад на виборчі центри, співробітників виборчих комісій і правоохоронні органи.

Відзначимо, що вибори президента в Афганістані стартували о 7:00 за місцевим часом (5:30 за Києвом).

На пост глави держави претендують 18 осіб, у тому числі діючий глава держави Ашраф Гані і діючий прем'єр Абдулла Абдулла.

За даними телеканалу Tolo News, загальна кількість зареєстрованих виборців складає 9,6 мільйони. У 34 провінціях країни повинні були відкритися 5373 виборчих центри, однак 445 з них будуть закриті через погрози безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у столиці Афганістану прогримів потужний вибух. В аварії загинули 40 людей, більше 100 постраждали.

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