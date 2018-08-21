"Обікрали Януковича!" Топ-пропагандист Кремля відзначився маячнею про Україну

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що вважає Україну злодієм, оскільки вона нібито "вкрала" владу в екс-президента-втікача Віктора Януковича, дії якого дали Росії можливість розв'язати війну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, саме цим безглуздим аргументом він виправдав вторгнення агресора до Криму і його подальшу окупацію. Своїми неадекватними висновками Соловйов поділився в ефірі власної програми "Недільний вечір" на телеканалі "Росія 1".

"Ви - злодії! Ви, звичайно, злодії. Ви вкрали у Януковича владу! Вкрали! Хоча від вас підписали угоду з Януковичем в лютому! А ось далі кримчани забрали себе від вас. Два мільйони кримчан, яких ви зневажали і зневажаєте! Два мільйони кримчан висловили свою волю!" - роздратовано вигукнув пропагандист, сперечаючись з українським гостем ефіру, політологом Василем Вакаровим.

Потім, імовірно, виконуючи вказівки з кремлівської методички про відволікання уваги російської громадськості від "мертвого" курортного сезону в Криму, Соловйов перейшов до озвучення брехливої ​​інформації про небувалий ажіотаж серед українців, які нібито бажають відвідати анексований півострів.

"У цьому році мільйон українців майже приїдуть відпочивати до Криму, і їм начхати на вашу балаканину! Тому що вони знають, що Крим вирішив свою долю сам", - істерично підсумував "рупор Кремля", традиційно озвучуючи стандартну пропутінську риторику щодо захопленої частини України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна екс-член Партії регіонів Олена Бондаренко цинічно заявила, що кращий період незалежна Україна пережила за часів Януковича. Крім того, вона висловила переконання в тому, що тоді саме завдяки екс-президенту-втікачу в країні стався демографічний бум, який ніхто не зможе повторити.