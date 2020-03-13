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13 березня • оновлено в 19:31
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Обігнали Китай! ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію коронавірусу в Європі

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Європа стала центром пандемії нового коронавірусу, число повідомлень про хворих вже перевищує пікові дані Китаю.

З такою заявою на брифінгу в Женеві в п'ятницю, 13 березня, виступив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

"Європа стала епіцентром пандемії COVID-19, де повідомлень про нові випадки та смерті більше, ніж у всьому світі, за винятком Китаю. Щодня повідомляється про більшу кількості випадків, ніж у пік епідемії в Китаї", – розповів він.

За даними ВООЗ, 13 березня кількість хворих коронавірусом перевищила 136 тисяч. Інфекцію виявили в 123 країнах.

Майже 70 тисяч людей зуміли вилікуватися від хвороби, тоді як понад 5 тисяч померли.

Коронавірус в Європі б'є статистику Китаю. Ілюстрація

Коронавірус в Європі б'є статистику Китаю. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 13 березня зафіксували першу смерть від коронавірусу в Радомишлі Житомирської області. Ще двоє хворих виявлені на Буковині: чоловіки 39 і 64 років.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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Cachko Elena
Cachko Elena
старая, больная,бюрократическая европа ни на что уже не способная ,умеет только пальчиком всем грозить и потоки строить с россией... правильно великобрит.отделилась от этого ттт--рруппа
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Короновирус убивает слабых: стариков, хронических больных, тех, кто на медикоментах. А сильные и стойкие его легко переживают. Знаете, например, что курильщики со стажем болеют им в 20 раз (!!!) реже, чем те, кто не курит? Вот и догадайтесь с трёх раз, где в мире больше пекутся о слабых, в Европе или в Китае?
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