Обігнали Китай! ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію коронавірусу в Європі

Європа стала центром пандемії нового коронавірусу, число повідомлень про хворих вже перевищує пікові дані Китаю.

З такою заявою на брифінгу в Женеві в п'ятницю, 13 березня, виступив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

"Європа стала епіцентром пандемії COVID-19, де повідомлень про нові випадки та смерті більше, ніж у всьому світі, за винятком Китаю. Щодня повідомляється про більшу кількості випадків, ніж у пік епідемії в Китаї", – розповів він.

За даними ВООЗ, 13 березня кількість хворих коронавірусом перевищила 136 тисяч. Інфекцію виявили в 123 країнах.

Майже 70 тисяч людей зуміли вилікуватися від хвороби, тоді як понад 5 тисяч померли.

Коронавірус в Європі б'є статистику Китаю. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 13 березня зафіксували першу смерть від коронавірусу в Радомишлі Житомирської області. Ще двоє хворих виявлені на Буковині: чоловіки 39 і 64 років.

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