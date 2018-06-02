Обговорять Україну: Білий дім готує зустріч Трампа і Путіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі глави Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.

За інформацією джерел The Wall Street Journal, серед головних питань буде ситуація в Україні.

"Зустріч може зменшити напруженість у відносинах між двома країнами, які виросли до масштабів "холодної війни", - зазначило видання.

Джерело стверджує, що посол США в Росії Джон Хантсман знаходиться у Вашингтоні, щоб допомогти організувати зустріч між Трампом і Путіним.

За його словами, обидві країни ще повинні узгодити дату і місце переговорів.

"Організація офіційної зустрічі між Трампом і Путіним - це проект посла Хантсмана, який працює над ним безперервно протягом багатьох місяців", - повідомило джерело.

Очікується, що під час зустрічі президенти повинні, зокрема, обговорити питання Сирії, України та контролю над ядерним озброєнням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася інформація, що Кім Чен Ин планує зустріч з Путіним.