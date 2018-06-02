Обговорять Україну: Білий дім готує зустріч Трампа і Путіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі глави Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.
За інформацією джерел The Wall Street Journal, серед головних питань буде ситуація в Україні.
"Зустріч може зменшити напруженість у відносинах між двома країнами, які виросли до масштабів "холодної війни", - зазначило видання.
Джерело стверджує, що посол США в Росії Джон Хантсман знаходиться у Вашингтоні, щоб допомогти організувати зустріч між Трампом і Путіним.
За його словами, обидві країни ще повинні узгодити дату і місце переговорів.
"Організація офіційної зустрічі між Трампом і Путіним - це проект посла Хантсмана, який працює над ним безперервно протягом багатьох місяців", - повідомило джерело.
Очікується, що під час зустрічі президенти повинні, зокрема, обговорити питання Сирії, України та контролю над ядерним озброєнням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася інформація, що Кім Чен Ин планує зустріч з Путіним.