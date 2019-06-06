Обговорять Україну: Путін зустрінеться з Папою Римським

Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані під час візиту глави російської держави до Італії.

Про це повідомило агентство Tеlam із посиланням на заяву папського прес-секретаря Алессандро Джізотті. "Я можу підтвердити, що святий отець прийме на аудієнції у Ватикані Путіна", — сказав він.

Основними темами переговорів стануть поточна ситуація в церкві, в Україні та на Близькому Сході. За даними агентства, вони обговорять висунуті Москвою претензії на адресу українських греко-католиків.

Володимир Путін і Папа Римський Франциск Kremlin.ru

Це буде третя зустріч двох державних діячів. Франциск і Путін бачилися вже двічі — 25 січня 2013-го та 10 червня 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше РПЦ поскаржилася Папі Римському на Константинополь через надання автокефалії Православній церкві Україні.

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