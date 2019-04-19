Об'єднання Росії та Білорусі: Лукашенко публічно відповів Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не піде на жодні компроміси з приводу суверенітету.

Про це лідер білорусів повідомив під час щорічного послання до народу і парламенту, передає "Інтерфакс".

"Щодо питань суверенітету і безпеки в нашій зовнішній і внутрішній політиці не було і не буде місця компромісам", — наголосив він.

Лукашенко додав, що "неодноразово пережитий досвід поділу білоруського народу і перекроювання кордонів змушує нас високо цінувати сьогоднішню єдність і територіальну цілісність".

Лукашенко і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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