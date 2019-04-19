Об'єднання Росії та Білорусі: Лукашенко публічно відповів Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не піде на жодні компроміси з приводу суверенітету.
Про це лідер білорусів повідомив під час щорічного послання до народу і парламенту, передає "Інтерфакс".
"Щодо питань суверенітету і безпеки в нашій зовнішній і внутрішній політиці не було і не буде місця компромісам", — наголосив він.
Лукашенко додав, що "неодноразово пережитий досвід поділу білоруського народу і перекроювання кордонів змушує нас високо цінувати сьогоднішню єдність і територіальну цілісність".
Лукашенко і Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Лукашенко заявив про союз із Росією і привітав Володимира Путіна. При цьому Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.
Ще Лукашенко заявив про атаку щодо вітчизняного продовольства на ринку Російської Федерації і виставив ультиматум главі Кремля Путіну.
Раніше російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "тіснішою інтеграцією".
Також російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що якщо Білорусь хоче отримувати дешевий газ, то має увійти до складу Росії.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!