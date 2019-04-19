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Об'єднання Росії та Білорусі: Лукашенко публічно відповів Путіну

7.7тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не піде на жодні компроміси з приводу суверенітету.

Про це лідер білорусів повідомив під час щорічного послання до народу і парламенту, передає "Інтерфакс".

"Щодо питань суверенітету і безпеки в нашій зовнішній і внутрішній політиці не було і не буде місця компромісам", — наголосив він.

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У Путіна жорстко відповіли Лукашенку на скаргу про "викручування рук"

Лукашенко додав, що "неодноразово пережитий досвід поділу білоруського народу і перекроювання кордонів змушує нас високо цінувати сьогоднішню єдність і територіальну цілісність".

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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andrei andrei
andrei andrei
Обоссцы, дебилы, где публичный ответ Лукашенко. Гдв вопрос Путина?:-))))
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Валевич Борис
Валевич Борис
и здесь обоссали Вову Путина..
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Федоров Федор
Федоров Федор
Рыгорыч,как и Литро,решил спекулировать на теме,что "Путин вот-вот нападет")И только Рыгорыч отстоит суверенитет и независимость)
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