"Боїться за свою шкуру": експерт розповів, як Лукашенко вирішив обхитрити Путіна з об'єднанням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко веде переговори з російським лідером Володимиром Путіним про союзну державу, однак буде до останнього чинити опір об'єднанню заради збереження власної влади і життя.

Про це розповів в ефірі ObozTV аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. За словами експерта, Лукашенко готовий піти на дострокові президентські вибори, щоб не дати Кремлю похитнути свої позиції в Білорусі.

На думку Тишкевича, Лукашенко може піти на дострокові вибори вже в 2019 році, скориставшись тим, що увага Путіна в цей період буде прикута до ситуації в Україні.

"Він хоче обнулити свій термін і не дати РФ часу на розхитування ситуації. Якщо подивитися активність нового посла РФ Бабича в Білорусі і риторику Кремля, Лукашенку дуже вигідно розвести парламентську і президентську кампанії, які припадають на 2020 рік, і вийти на дострокові вибори в 2019 році. Про це офіційно вже говорила глава центральної виборчої комісії. Вона сказала, що в 2019 році, найімовірніше, відбудуться вибори", – повідомив аналітик.

За його словами, процеси в Білорусі свідчать про те, що Лукашенко активно готується до таких виборів.

"Це спроби судового переслідування частини недержавних журналістів... Спроби з одного боку загравати з опозицією, з іншого боку видавлювати в маргінес тих, хто не хоче домовлятися. Ця зміна державної ідеології, риторика про небезпеку "русского міра", прийнята концепція інформаційної безпеки Республіки Білорусь", – перерахував експерт.

"Політика Білорусі – не злити з одного боку РФ, кажучи про бажання інтегруватися. З іншого боку – спроба в реальності дещо віддалитися від Росії, зменшити російський вплив. Саме тому я думаю, що об'єднання як такого не буде", – вважає він.

На думку Тишкевича, інтереси Олександра Лукашенка сьогодні збігаються з об'єктивними інтересами Білорусі.

"Лукашенко має дуже багато ворогів, зокрема, серед потужного російського бізнесу. Для нього існування Білорусі як незалежної держави – це запорука власного життя і життя своїх дітей. З одного боку є Володимир Путін, який не проти такого об'єднання. З іншого боку, є Лукашенко, який боїться за власну шкуру і життя улюбленого сина Миколки", – підсумував експерт.

kommersant.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич також розповів, як президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв готував свою відставку після майже 30-річного правління.

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