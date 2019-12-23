Об'єднаються в найближчі дні: Медведєв розповів, що наобіцяла Росія Білорусі

Росія та Білорусь у найближчі два-три дні можуть повністю узгодити пакет документів щодо інтеграції.
Про це в понеділок, 23 грудня, заявив віцепрем'єр Білорусі Володимир Дворник, передає Telegram-канал "Раньше всех".
Зі свого боку прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що Білорусь може отримати заходи підтримки від Кремля після імплементації в закони дорожніх карт із інтеграції між країнами.
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Голос Америки
"Усі форми підтримки, додаткової, крім того, що в нас і так із ними просунуті відносини: там 8 мільярдів практично кредитів Білорусь має російських, додаткові форми співробітництва можливі тільки в разі, якщо ось ці дорожні карти будуть виконані і втіляться в закони.
Тоді можна говорити і про компенсацію податкового маневру, точніше кажучи, про зворотний акциз, коли в нас будуть уніфіковані податкові правила", – сказав Медведєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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