Я завскладом не буду, – Лукашенко про об'єднання Білорусі та Росії

Об'єднання в "Союзну державу" з Росією білоруси "не сприймуть" навіть при найвигідніших умовах.

Про це в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Відео бесіди було опубліковано на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Подібне об'єднання було можливим відразу після розпаду Радянського Союзу, але не зараз. "Народ до цього не готовий і ніколи вже... Народ перезрів", – сказав Лукашенко.

На запитання про те, чи хотів президент Росії Володимир Путін створити спільну державу і чи пропонував Лукашенку пост спікера Держдуми нового об'єднання, президент відповів:

"Неправда. По-перше, тому що я ніколи б на це не погодився... Я завскладом не буду. Я завідувачем складом не буду. Але це не головне".

Як писав OBOZREVATEL, на думку Олександра Лукашенка, у Путіна "є хороша риса" – не відступати від обіцяного.