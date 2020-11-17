Обама назвав Путіна 'жорстким вуличним босом', а Медведєва – 'стилягою в костюмі'

У світ вийшов перший том мемуарів 44-го президента США Барака Обами під назвою "Земля обітована" (A Promised Land).

У своїй книзі колишній глава Білого дому писав про Росію та її президентів Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, передає The Guardian.

У своїх мемуарах Обама назвав Медведєва більш поступливим, ніж Путін. При цьому у спілкуванні з Медведєвим була присутня "певна іронічна відстороненість", нібито він хоче дати зрозуміти, що "сам по-справжньому не вірить в те, що говорить".

"Президент Дмитро Медведєв здавався уособленням нової Росії: молодий, підтягнутий і одягнений в модні костюми європейського стилю", – згадував Обама.

Також колишній американський лідер бачив в Медведєві технократа, "що працює за сценою, без політичного профілю та власної бази виборців".

Путіна же він назвав "жорстким, вихованим за законами дворів вуличного боса з тих, хто керували чиказької машиною". За словами Обами, при Путіні нова Росія ставала з кожним роком ставала більш схожою на стару.

44-й президент США, описуючи вторгнення Росії в Грузію в 2008 році, назвав це знаком "зростаючої самовпевненості і загальної загрозливої позиції Путіна".

Барак Обама був главою Штатів з 2009 по 2017 рік. Є лауреатом Нобелівської премії миру 2009 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Барак Обама відмовився вважати Росію наддержавою та назвав причину.