В Кремле вновь пытаются переписать историю. Руководство России считает, что теперь пришло время для фальсификации периода подписания мерзкого пакта Молотова-Риббентропа, в котором Сталин и Гитлер секретным протоколом к документу прописали разделение сфер влияния СССР и нацисткой Германии в Восточной Европе в случае "территориально-политического переустройства". Гитлер претендовал на Литву и западную часть Польши, тогда как аппетиты Сталина посягали на Латвию, Эстонию, Финляндию, восточную часть Польши и Бессарабию, входившую в состав Румынии. Кстати, этот тайный передел европейской карты СССР отрицал вплоть до перестройки конца 80-х. Потому что стыдно признаваться в том, что ты мерзавец и ничем не лучше Гитлера.

Но теперь Кремль пытается отбелить ситуацию с пактом Молотова-Риббентропа и сделать Польшу виноватой. Более того, для дискредитации Польши российские пропанандисты решили использовать свой любимый инструмент - обвинения в антисемитизме. Как один из элементов этой гибридной технологии в российских средствах массовой информации запустили новость, о якобы давно рассекреченных, но опубликованных лишь сейчас документах ЦРУ про зверства Бандеры и его людей летом 1941-го. Оцените манипуляцию. Понимая, что к МГБ, НКВД и КГБ нет доверия и имидж у этих структур ниже плинтуса, то решили прикрыться той структурой к которой доверие явно больше.

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Как сообщил Гліб Парфьонов есть один, но очень важный, нюанс, что данный доклад не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский, статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951-м году. В статье говориться о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме.

И это заявляют те люди, которые намеренно забыли о том, как НКВД уничтожило Рауля Валленберга, шведского дипломата, спасшего десятки тысяч венгерских евреев в период Холокоста. Забыли, кремлевские подонки, как после занятия Будапешта советскими войсками Валенберг был арестован, тайно вывезен в Москву и убит в тюрьме в 1947. Молчат эти гебистские выкормыши и о том, как было ими сфальстфицированно "дело врачей" в СССР, когда намеренно запустили волну антисемитизма. А еще Путин в Израиле не рассказал о том, как НКВД из священных еврейских книг делали костры и обложки для уголовных дел. На фото одно из таких дел, которое показывает "глубокую заботу" о евреях в СССР. А еще Путин почему-то забыл рассказать и о том, что в СССР антисемитизм был важной частью государственной политики. Но об этом в Израиле и помнят и знают без Путина. Так что его молчание не поможет.

В общем Путину было о чем рассказать в Израиле на форуме памяти жертв #Холокост, но он предпочитает молчать или врать. А российская пропагандистская машина не молчит, а продолжает работать и распространяет геббельсовщину по всем возможным информационным каналам. Поэтому будьте внимательны к информации и к тем кто ее распространяет. Это важно. Особенно пока идет гибридная война, начатая Россией.

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