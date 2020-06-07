У Нью-Йорку (США) в неділю, 7 червня, скасували комендантську годину, яка діяла в місті на тлі заворушень після вбивства копом афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо на сторінці в Twitter. Він уточнив, що "рішення набуває чинності негайно".

Комендантську годину в Нью-Йорку ввели 2 червня. Вона діяла з 20:00 до 05:00 за місцевим часом.

Міський голова зазначив, що за останню добу заворушення вщухли. "Вчора і минулої ночі жителі нашого міста показали себе з найкращого боку Завтра ми зробимо перший великий крок, щоб перезавантажити місто", – написав він.

Мер також звернувся до жителів, закликавши їх залишатися в безпеці. "Продовжуйте пильнувати одне за одним", – підсумував де Блазіо.

Погроми в Нью-Йорку Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL: