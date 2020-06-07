У Нью-Йорку (США) в неділю, 7 червня, скасували комендантську годину, яка діяла в місті на тлі заворушень після вбивства копом афроамериканця Джорджа Флойда.
Про це повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо на сторінці в Twitter. Він уточнив, що "рішення набуває чинності негайно".
Комендантську годину в Нью-Йорку ввели 2 червня. Вона діяла з 20:00 до 05:00 за місцевим часом.
Міський голова зазначив, що за останню добу заворушення вщухли. "Вчора і минулої ночі жителі нашого міста показали себе з найкращого боку Завтра ми зробимо перший великий крок, щоб перезавантажити місто", – написав він.
Мер також звернувся до жителів, закликавши їх залишатися в безпеці. "Продовжуйте пильнувати одне за одним", – підсумував де Блазіо.
Погроми в Нью-Йорку
Daily Mail
New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.- Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020
Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. Коп, затримуючи чоловіка, придушив його шию коліном.
З'ясувалося, що афроамериканець був заражений коронавірусом.
Смерть Флойда спричинила масштабні протести, які часто переростали в безлади. У результаті загинули мінімум 13 осіб.
Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи у Вашингтоні, щоб припинити безлади.
Колишньому поліцейському Дереку Чавену, який затримував афроамериканця, посилили звинувачення до вбивства другого ступеня.
Із Флойдом попрощалися 4 червня в Міннеаполісі.
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