Нью-Йорк поринув у темряву через блекаут: з'явилися фото і відео

У США в центрі Нью-Йорка в ніч на 14 липня через аварію на підстанції сталося масштабне відключення електроенергії, без світла залишилися понад 70 тис. осіб.

Найбільше проблеми торкнулися Манхеттена і Верхнього Вест-Сайда. Через блекаут була порушена робота нью-йоркського метро, на вулицях не працювали світлофори, що призвело до заторів. Безліч людей застрягли в ліфтах, передає Telegram-канал "Говорит Москва".

t.me/radiogovoritmoskva

t.me/radiogovoritmoskva

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в Twitter відзвітував про ліквідацію наслідків НП. Він подякував співробітникам поліції і екстрених служб за злагоджену роботу.

"Restorations are underway with ConEd aiming to have ALL customers restored by midnight. @nycemergencymgt is continuing to respond to affected area. "



– @NYCMayor pic.twitter.com/v5cCrkCi7v - NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 14 липня 2019 р.

Power was restored to remaining customers. I want to thank all of our first responders , the men and women of the NYPD, FDNY and @NYCEmergencyMgt for their hard work tonight - and every New Yorker for responding to the black out with that trademark NYC grit and toughness . - Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 14 липня 2019 р.

Як зазначають ЗМІ, проблеми з електропостачанням відбулися в річницю великої аварії в Нью-Йорку в 1977 році. Тоді в ніч з 13 на 14 липня опинився знеструмленим майже весь Нью-Йорк.

Parts of Manhattan are without power due to a transformer fire near West 64th Street and West End Avenue on the 42nd anniversary of the infamous 1 977 New York #blackout.

@ConEdison says it 's currently working to restore power to ~ 42,000 customers. pic.twitter.com/emZ7DhUDJU - The International (@theintUS) 14 липня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сімферополі в анексованому Криму стався масштабний блекаут, в результаті якого без електрики залишилися близько 100 тисяч місцевих жителів.

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