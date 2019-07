Нью-Йорк поринув у темряву через блекаут: з'явилися фото і відео

У США в центрі Нью-Йорка в ніч на 14 липня через аварію на підстанції сталося масштабне відключення електроенергії, без світла залишилися понад 70 тис. осіб.

Найбільше проблеми торкнулися Манхеттена і Верхнього Вест-Сайда. Через блекаут була порушена робота нью-йоркського метро, на вулицях не працювали світлофори, що призвело до заторів. Безліч людей застрягли в ліфтах, передає Telegram-канал "Говорит Москва".

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в Twitter відзвітував про ліквідацію наслідків НП. Він подякував співробітникам поліції і екстрених служб за злагоджену роботу.

"Restorations are underway with ConEd aiming to have ALL customers restored by midnight. @nycemergencymgt is continuing to respond to affected area. " – @NYCMayor pic.twitter.com/v5cCrkCi7v

Power was restored to remaining customers. I want to thank all of our first responders , the men and women of the NYPD, FDNY and @NYCEmergencyMgt for their hard work tonight - and every New Yorker for responding to the black out with that trademark NYC grit and toughness .