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Нью-Йорк поринув у темряву через блекаут: з'явилися фото і відео

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У США в центрі Нью-Йорка в ніч на 14 липня через аварію на підстанції сталося масштабне відключення електроенергії, без світла залишилися понад 70 тис. осіб.

Найбільше проблеми торкнулися Манхеттена і Верхнього Вест-Сайда. Через блекаут була порушена робота нью-йоркського метро, на вулицях не працювали світлофори, що призвело до заторів. Безліч людей застрягли в ліфтах, передає Telegram-канал "Говорит Москва".

Нью-Йорк поринув у темряву через блекаут: з'явилися фото і відео

t.me/radiogovoritmoskva

Нью-Йорк поринув у темряву через блекаут: з'явилися фото і відео

t.me/radiogovoritmoskva

Новини
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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в Twitter відзвітував про ліквідацію наслідків НП. Він подякував співробітникам поліції і екстрених служб за злагоджену роботу.

Як зазначають ЗМІ, проблеми з електропостачанням відбулися в річницю великої аварії в Нью-Йорку в 1977 році. Тоді в ніч з 13 на 14 липня опинився знеструмленим майже весь Нью-Йорк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сімферополі в анексованому Криму стався масштабний блекаут, в результаті якого без електрики залишилися близько 100 тисяч місцевих жителів.

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Місце
США Нью Йорк
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Сало Уронили
Сало Уронили
серанули малехо.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Путин?
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Сало Уронили
Сало Уронили
не все таки русские хакеры
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Сало Уронили
Сало Уронили
Пигин Макс, 100%
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пусть мэр Нью-Йорка проверит может там где в опоре кр. татарин гнездо свил
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