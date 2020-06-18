Колишній президент Казахстану 79-річний Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом (COVID-19).

Про це інформує пресслужба президента країни. Зазначається, що перший лідер незалежного Казахстану продовжує працювати дистанційно.

"Наразі перший президент Казахстану перебуває на самоізоляції. На жаль, останній тест єлбаси на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Підстав для занепокоєння немає", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 19 березня 2019 року президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Після відставки він залишився головою Ради безпеки, головою партії "Нур Отан", членом Конституційної ради. Також законами він наділений статусом першого президента – єлбаси, лідера нації.

9 червня 2019 року в Казахстані відбулися позачергові вибори глави держави, на яких переміг Касим-Жомарт Токаєв. За нього проголосували 70,76% громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії заарештували майно сім'ї Назарбаєва.