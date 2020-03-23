В Італії від нового коронавірусу COVID-19 вилікували "нульового пацієнта", 38-річного чоловіка з Кодоньо.

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Колишнього носія вірусу, від якого почалося поширення інфекції по всій країні, виписали з лікарні в Павії у понеділок, 23 березня, передає ANSA.

Пацієнт поступив до лікарні міста Кодоньо 19 лютого, але через погіршення стану 21-22 лютого його перевели у відділення інтенсивної терапії лікарні Павії. 9 березня він почав самостійно дихати.

"Мені пощастило, залишайся вдома! Знову дихати – найпрекрасніша річ", – сказав він у відео на Facebook.

"Нульовий пацієнт" в Італії вилікувався від коронавірусу radiosvoboda.org

Нагадаємо:

За 23 березня в Італії від COVID-19 загинуло 602 особи. Разом із тим, в країні другий день поспіль спостерігається тенденція до зниження смертності від хвороби.

Всього більше 101,5 тисяч осіб із різних країн за станом на вечір понеділка, 23 березня, вилікувалися від нового коронавірусу.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, у відповідь на коронавірус Європейський Союз вперше в історії призупинив дію пакту стабільності та зростання зони євро, скасувавши принцип бюджетної дисципліни.

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