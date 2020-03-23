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24 березня • оновлено в 01:50
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"Нульовий пацієнт" в Італії вилікувався від коронавірусу

1.3т
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В Італії від нового коронавірусу COVID-19 вилікували "нульового пацієнта", 38-річного чоловіка з Кодоньо.

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Колишнього носія вірусу, від якого почалося поширення інфекції по всій країні, виписали з лікарні в Павії у понеділок, 23 березня, передає ANSA.

Пацієнт поступив до лікарні міста Кодоньо 19 лютого, але через погіршення стану 21-22 лютого його перевели у відділення інтенсивної терапії лікарні Павії. 9 березня він почав самостійно дихати.

"Мені пощастило, залишайся вдома! Знову дихати – найпрекрасніша річ", – сказав він у відео на Facebook.

"Нульовий пацієнт" в Італії вилікувався від коронавірусу

"Нульовий пацієнт" в Італії вилікувався від коронавірусу

radiosvoboda.org

Нагадаємо:

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, у відповідь на коронавірус Європейський Союз вперше в історії призупинив дію пакту стабільності та зростання зони євро, скасувавши принцип бюджетної дисципліни.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
інфекція хвороба
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