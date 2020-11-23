"Нульових" пацієнтів із COVID-19 у Китаї могло бути кілька – ВООЗ
Раніше ВООЗ оприлюднила свій план розслідування причин виникнення пандемії коронавірусу
Експерти заявили, що, крім кажана, люди могли заразитися і від іншого носія
У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключають, що перших заражених (так званий, "нульовий" пацієнт) коронавірусом на ринку в китайському місті Ухань могло бути кілька.
Директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райан на брифінгу 23 листопада, який транслювався в Twitter, заявив, що вони могли підхопити інфекцію від різних носіїв.
"З'являється все більше інформації про те, що вірус знаходять у різних країнах. Нещодавно він був виявлений у кажанів. Ми також бачили інших потенційних переносників у різних місцях", – сказав він.
Про яких саме інших переносників йдеться, експерт не уточнив.
У ВООЗ наголосили, що розраховують на відкритість і співпрацю китайських колег, щоб встановити джерело COVID-19.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/un2spGWT2a- World Health Organization (WHO) (@WHO) November 23, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила свій план з розслідування причин пандемії COVID-19. Пошук почнеться в Ухані, де вперше був виявлений новий коронавірус SARS-CoV-2, і розшириться по всьому Китаю, а також за його межами.