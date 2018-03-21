Нудота і дезорієнтація: у російській школі масово отруїлися газом

У Росії в школі №2 в підмосковному Волоколамську сталося масове отруєння дітей через викид газу на місцевому полігоні "Ядрово".

Як повідомляє "Интерфакс", місцеві лікарі, які оглядають учнів, пов'язують ситуацію саме з ним.

За інформацією управління системи освіти адміністрації Волоколамського району, госпіталізовали з отруєнням газом чотири дитини. При цьому ж джерела видання повідомляють, що постраждалих майже 40.

За його даними, 23 дитини були госпіталізовані, ще 16 отримали медичну допомогу на місці.

Mash

Місцеві жителі розповіли, що з ранку в місті стоїть особливо неприємний запах від полігону і деякі вчителі і вихователі рекомендували батькам забрати дітей зі шкіл і дитячих садків додому.

Волоколамські активісти зв'язали нездужання дітей з викидом газу на полігоні "Ядрово". Пізніше в адміністрації Волоколамського району Підмосков'я підтвердили цю інформацію.

За інформацією телеграм-каналу Mash,183 людини звернулися до лікарів у Волоколамську зі скаргами на отруєння. У всіх постраждалих одні й ті ж самі симптоми - запаморочення, слабкість, нудота, дезорієнтація.

"Місцева влада неквапливо провела нараду і, здається, знайшла причину всього, - в одній з низин на полігоні "Ядрово" стався викид газу. Зараз цю балку намагаються засипати землею", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", у місті Шадринськ Курганської області РФ 13-річна дівчинка обстріляла однокласників з пневматичного пістолета.