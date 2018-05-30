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"Ну і слава богу": сусіди Бабченка цинічно відреагували на його вбивство

14.4тЧитати новину російською

Московські сусіди застреленого в Києві 29 травня журналіста Аркадія Бабченка прокоментували його вбивство словами "Ну і слава богу".

Відео "коментаря" з'явилося в Telegram-каналі Mash.

"Ну і слава богу", - сказала жінка, на питання журналіста чому,вона додала: "Тому що він козел".

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А її чоловік закрив двері перед журналістами зі словами "Без коментарів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський поет Андрій Орлов (Орлуша) своїм новим віршем пригрозив вбивцям Аркадія Бабченко.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктВбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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