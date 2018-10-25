Многие считают, что от того, что делает Путин – только вред и ничего более, и в основном, это – правда, но есть одно явление, которое развернул именно Путин, и в конце концов оно принесет пользу. Это явление заключается в том, что он удалил из власти не только всех, кто был умнее его самого, но даже тех, у кого был интеллект его уровня, а потому общий уровень развития власти – ниже путинского. Это было бы неприятно, но вполне терпимо, если бы сам Путин был титаном мысли, но так не бывает. Если у человека интеллект развит настолько, что он может ценить и даже любоваться интеллектом кого-то из своего круга общения, то возникнет обратное движение, к такому человеку будут тянуться умные люди, и тогда произойдет чудесная метаморфоза, которую продемонстрировал Наполеон Бонапарт, например.

Из собственного практического опыта автор может с уверенностью утверждать, что серость не терпит яркий ум. Она чувствует свою ущербность на фоне такого интеллекта и будет избавляться от такого окружения, чтобы не было "мучительно больно". А все потому, что его собственная планка не поднялась на уровень, с которого можно любоваться светом разума окружающих.

Но Московия получила не просто серую личность в руководители, а если судить по оттенкам серого, то его место где-то ближе к черному. Это значит, что диапазон оставшихся цветов – совсем убог, и вот из этого диапазона и сформировано его окружение. Но еще важнее то, что это окружение генерирует властный принцип вниз, и там уже идет отбор из полных и беспросветных ублюдков, которые по интеллекту уже не могут обогнать мобильный телефон и находятся где-то между стиральной машиной и холодильником. Это все там называется "вертикалью власти" или "основой стабильности".

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Все то, что они делают со своей страной – следствия такого траншейного интеллектуального уровня власти. Если там произвести внезапную психиатрическую проверку, то окажется, что лишь единицы не требуют немедленной госпитализации в специальные лечебные учреждения. Но это значит, что там идет жесткий отбор в стиле обратной селекции, когда любое проявление интеллекта воспринимается как потенциальная угроза или потенциальная проблема, а потому – отметается еще на дальних подступах.

Именно поэтому полиция, армия и другие силовые структуры у них заполнены садистами и тупыми ублюдками. Поэтому рабочие у них сверлят лишние дырки в ракетах, а скульпторы – лепят петухов из того, из чего лепят. О шпионах из ГРУ, которые всю жизнь мечтали достичь стен благословенного "Солсберецкого монастыря", чтобы прикоснуться к единственной сохранившейся "моще" святого Александра Панфилова-Невского, которая дошла до нашего времени в виде единственного сохранившегося члена, даже не приходится говорить. Все знают эту душераздирающую историю.

Поэтому, кстати – высшие должностные лица выдают в эфир такое, что дедушка Фрейд заложил бы свою душу дьяволу, чтобы хотя бы годик наблюдать за этим замечательным зрелищем, которое вываливается из телевизоров, газет и интернет изданий.

Буквально в один день прошло два заявления высших должностных лиц Московии на одну и ту же тему, мимо которых пройти просто невозможно. Некто Шойгу, который назначил себя старшим генералом подземно-космических войск бронекопытного назначения, поделился мыслями с журналистами о том, что такого скопления войск НАТО у границ РФ не было даже во времена самого жесткого противостояния во времена совка. И при этом он выразил свое абсолютное непонимание, с чего бы такое могло произойти. Судя по тому, как он своей заплетающейся картавой речью все это выдает, ему действительно непонятно то, что совок, при всей своей одиозности, после окончания Второй Мировой Войны больше не пытался прихватить себе территорий или кусков территорий соседних государств и не развязывал войны в Европе.

Более того, Шойгу как-то не улавливает причинно-следственной связи между тем, что РФ уже перебросила к своим западным границам практически всю свою боеспособную армию, а в получасе езды на автомобиле от польской границы – развернула строительство огромного хранилища для ядерного оружия.

Пять лет назад, когда ни в Балтии, ни в Польше, ни в Скандинавии не было еще ни единого военнослужащего США или другой страны-члена НАТО, кроме собственных ВС, сам же Шойгу рассказывал, что под Калининград переброшены ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерное оружие, а все население РФ оделось в майки с надписью "не смешите мои Искандеры", а теперь вдруг оказалось, что с противоположной стороны восприняли все эти вещи всерьез и стали реагировать так, как это положено, с точки зрения военного искусства.

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Наверное, Шойгу считал, что переброска войск, наращивание мощи ударных группировок, вторжение на территорию соседних государств и аннексия их территорий или частей их территорий – обычное и нормальное явление в том случае, если исполняется Москвой, а если происходят обратные вещи, то это – удивительно, обидно, и недопустимо.

Но Шойгу – тот еще фрукт. Как-то он вышел в новеньком генеральском мундире перед собственными же дубовыми военными, которые пришли в ужас от того, какими медалями он себя украсил. Уже бог с ней, с юбилейной медалью Куликовской битвы или сражения при Фермопилах, но повесить себе нагрудный знак "Мать – героиня", в такой гомофобской (официально) стране как РФ – было очень смело даже для министра обороны.

Но все это лишь следствие того процесса, тональность которому задал Путин. В этот раз, как и в случае с историей о Солсберецком соборе, Путин не стал отсиживаться в своих кустах и решил выступить с гневной речью по поводу решения США выйти из договора по запрету ракет средней и малой дальности от 1987 года.