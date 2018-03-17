НС із лижниками в Грузії: нові подробиці про стан українців

Один зі постраждалих на гірськолижному курорті в Гудаурі українець вже повернувся на батьківщину. Ще одна жінка перебуває в лікарні в Тбілісі.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, пише Інтерфакс-Україна.

"За інформацією лікарів, операція пройшла успішно, стан постраждалої важкий, загрози життю немає", - розповів він.

За словами Кирилича, грузинська сторона оплачує всі витрати на лікування і перебування рідних постраждалої в Грузії.

Раніше перший віце-прем'єр, міністр економіки і стійкого розвитку Грузії Дмитро Кумсішвілі розповів, що громадянка України, яка постраждала в результаті НС у Гудаурі, прооперована і залишається в медичній установі.

"Залишається один пацієнт - це жінка з України. Вчора була проведена операція і вона поки знаходиться в реанімаційному відділенні, але стан її стабільний, і лікарі вирішать, наскільки швидко її можна буде транспортувати", - сказав Кумсішвілі.

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