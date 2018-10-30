НП із "Адміралом Кузнєцовим": стала відома причина

Причиною НП, яка сталася у Мурманську з одним із найбільших у світі плавучих доків ПД-50, у якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", могли стати перебої в енергопостачанні.

Таку думку висловив керівник прес-служби АТ "Центр судноремонту "Зірочка" Євген Гладишев, передає "Інтерфакс". Повідомляється, що під час НП "Адмірал Кузнєцов" отримав пошкодження.

"Під час проведення 82-м судоремонтним заводом операції зі спуску на воду крейсера "Адмірал Кузнєцов", сталася аварійна ситуація. Внаслідок перебоїв із подачею на плавдок ПД-50 електроенергії — занурення плавдока пройшло не штатно, у нерозрахованому режимі", — повідомив Гладишев.

Після інциденту крейсер ошвартувався на 35-му судноремонтному заводі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті інциденту впали два баштові крани, один із них — на палубу авіаносця.