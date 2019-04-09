Нещодавно у Відні лідери Азербайджану (Ільхам Алієв) та Вірменії (Нікол Пашинян) провели зустріч, щодо врегулювання двостороннього конфлікту навколо Нагiрного Карабаху. Це була перша зустріч представників цих країн після тривалої перерви. Здавалось би, обидві держави прагнуть миру, бо постійна війна виснажує їх і представники обох сторін готові й далі зустрічатись, щоб цей конфлікт врегулювати.

Після зустрічі премєр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що "ситуация очень сложная, проблема очень глубокая. Сейчас самое время задуматься над следующими вопросами. Например, могут ли стороны конфликта приложить усилия, чтобы на линии соприкосновения была стабильная ситуация, могут ли стороны добиться того, чтобы приграничные села жили нормальной жизнью, занимались сельскохозяйственными работами, не опасаясь обстрелов с противоположной стороны".

Те, що Азербайджан готовий й далі зустрічатись для обговорення питань врегулювання конфлікту, а не загострювати ситуацію, говорив і азербайджанський президент Алієв: "Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями. Важным является то, что формат переговоров остался неизменным, переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это и было многие годы".

Новини Що задумала Росія і чому вона наривається

Проте напрямок розвитку процесу між Вірменією і Азербайджаном дуже не подобається росії. І навіть те, що зустріч у Відні відбулась завдяки сприянню Мінській групі ОБСЄ, до якої крім США та Франції входить і росія, не зупиняє "запарєбриківських" воєнних "фахівців" писати сценарії нового витку цього конфлікту. Деякі з них навіть потрапляють в ЗМІ, бо розповідають про них визнані в росії "воєнні авторитети". А це, в свою чергу, говорить про те, що відповідні "спеціалісти" працюватимуть й над тим, щоб такі "сценарії" реально втілити в життя.

Зокрема, зважаючи на те, що сьогодні Азербайджан має в кілька разів потужнішу ніж Вірменія армію, а також певну підтримку США та країн ЄС, російські експерти (а це озвучується у багатьох ЗМІ) пропонують вірменам завдати превентивного удару, тобто, спровокувати чергове загострення ситуації, і далі вже рішуче діяти (як Ізраїль під час Шестиденної війни). Між рядками кожен зрозуміє, що підтримку Вірменії безперечно надаватиме росія.

Зважаючи на кривавість нового витку конфлікту, світ нiбито має піти на нові дипломатичні кроки - визнання незалежності так званої Нагiрно-Карабаської Республіки: "В итоге стороны могут разойтись по следующей формуле: Азербайджан получает утерянные во время карабахской войны 5 районов, а НКР становится независимой по косовскому варианту".

Але для втілення цього "сценарію" необхідні й певні кроки Азербайджану, тобто, він повинен погодитись на такі умови. Для цього росія робить певні економічні кроки, а найголовніше - зараз в азербайджанське суспільство проросійськими пропагандистськими джерелами вноситься ідея, що в країні погана влада і вона, для того, щоб залишитись, має розпочати війну проти Вірменії (нічого не нагадує? Порошенко теж мав перед виборами розпочати наступ на Донбасі). Але, за задумом російських "експертів", вірмени мають вдарити першими і нанести значних втрат азербайджанцям. Це усвідомлюють обидві сторони, пишуть російські "фахівці", тому й готуються до такого розвитку подій: Вірменія мобілізує сили, а Азербайджан "копає братські могили" для масових втрат.

Далі за "сценарієм" в конфлікт втручаються інші країни, визнають незалежність Карабаху, а обидві сторони з цим погоджуються: "Населению Азербайджана объяснят, что мол "мы пытались отбить", да вот "мировое сообщество пошло против нас", "смиритесь". С другой стороны, зачем армянам возвращать эти территории вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, если ее уже к тому времени признают США и другие страны?"

Як підсумок - росія отримує собі новий анклав на зразок Придністров'я, Південної Осетії чи "віджатого" в України Донбасу (так звані "днр-лнр").

Увесь сенс такого "сценарію" зводиться до останнього абзацу в тому матеріалі: "В нынешней геополитической ситуации эта война может оказать негативное влияние на позиции России в регионе, учитывая деятельность всех западных, турецких и израильских сил в регионе. Российская база в Армении окажется под угрозой вывода. Это даст возможность активизировать террористические группировки, переброшенные из Турции в регион. То есть Россия должна будет предпринять все меры для сохранения военного присутствия в регионе - при любом раскладе".

Простіше кажучи, кремль розуміє, що втримати свій вплив на регіон він не зможе, Вірменія і азербайджан вже ступили на шлях врегулювання конфлікту. Як наслiдок - скоро виникне питання про видворення росіян, тож їм необхідно десь закріпитись. Нагiрний Карабах і конфлікт в ньому - чудовий театр для втілення своїх задумів. А Москва завжди втілює ці задуми брудно і підступно.

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