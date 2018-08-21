С завтрашнего дня начинает действовать первый этап новых санкций США против России — на этот раз из-за отравления Скрипалей в Британии. На этом этапе будет введен запрет на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности. В эту категорию товаров входят многие электронные приборы и их компоненты, а также приборы для тестирования и калибровки бортовых информационных систем самолетов:
"Исторически около половины коммерческих лицензий на торговлю с Россией касались товаров национальной безопасности. Авиадвигатели, электронные компоненты, средства производства", — заявил представитель Госдепартамента.
Вторая волна новых санкций вступит в силу три месяца спустя. В ее рамках США должны будут понизить уровень дипломатических отношений с Россией, практически полностью прекратить с ней торговлю и запретить "Аэрофлоту" летать в США.
Как на эти санкции США отреагировали в Европе? Мягко говоря, странно, если учесть, что в августе Путина принимали и в Австрии, и в ФРГ. Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с Путиным в прошлые выходные и многие опасаются, что политика Берлина по отношению к России все больше зависит от нового газопровода "Северный поток-2".
После нападения в Солсбери не было объявлено о новых европейских санкциях, хотя многие страны выслали российских дипломатов. Среди правительств стран ЕС давно царит раскол по вопросу о том, как реагировать на действия России.
Великобритания настаивает на жесткой линии, но ей противостоят такие страны, как Италия, которые хотят сохранить торгово-экономические связи с Москвой. Любые новые санкции должны быть поддержаны правительствами всех стран ЕС, а Великобритания, оставаясь пока еще в составе Евросоюза, не может вводить свои собственные санкции.
США, вводя новые санкции, ссылаются на закон 1991 года, требующий принятия "соответствующих и эффективных санкций против любой страны, которая использовала химическое оружие". В ЕС такого закона нет, как нет и единства в вопросе санкций против России за применение на территории Великобритании боевого отравляющего вещества типа "Новичок".
"Мировой демократический порядок под угрозой, и Запад должен объединиться для борьбы с внутренними и внешними врагами, среди которых первый — Россия под руководством Владимира Путина", — с таким посланием глава британского МИДа Джереми Хант отправился сегодня, во вторник в свою первую поездку в США.
Как следует из текста речи, распространенного Форин-офисом перед визитом, Хант предложит Евросоюзу, из которого Великобритания выходит в марте следующего года, поддержать новые американские санкции против России:
"Сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше. Мы призываем Европейский союз сделать так, чтобы санкции против России носили всеобъемлющий характер, и продемонстрировать, что мы действительно стоим плечом к плечу с США".
Британский министр подчеркивает, что в прошлом веке на руинах фашизма и коммунизма возник новый мировой порядок, основанный на верховенстве права, а не силы:
"И результат? Взрывной рост торговли, который привел к невероятному распространению экономического и социального благополучия по всей планете. Но уверены ли мы, что этот демократический порядок устройства политики и экономики, которым мы так гордимся, выдержит испытание временем?
Во-первых, ведущие державы, вроде России, постоянно попирают устоявшиеся правила взаимодействия на международной арене. Подобное агрессивное и враждебное поведение угрожает мировому порядку и нашей безопасности. Конечно, стоит наводить мосты с Россией, но нужно сказать прямо: в результате российской внешней политики, проводимой под руководством президента Путина, мир стал намного опаснее.
Во вторых, глобальный экономический баланс смещается на восток, причем, это происходит при полном отсутствии желания Китая встраиваться в западную систему ценностей.
В третьих, на Западе под давлением популизма растет отступление от норм демократии.
В четвертых, Западу по прежнему угрожает исламский экстремизм".
Для противостояния этим угрозам Западу необходимо "навести порядок в собственном доме", отбросив разногласия и объединив усилия:
"Прежде всего мы должны восстановить всю мощь альянсов между странами, разделяющими общие ценности", — говорится в тексте выступления Ханта. В этой связи он особо отмечает роль НАТО.
Удастся ли британскому министру убедить правительства и парламенты стран ЕС последовать примеру США и ввести всеобъемлющие санкции против России, нам еще предстоит узнать.
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