Новозеландський стрілок дав знати про теракти: розкрилася страшна деталь трагедії

Громадянин Австралії Брентон Таррант, який розстріляв десятки людей в Новій Зеландії, послав прем'єр-міністру країни Джасінді Арден "маніфест" за дев'ять хвилин до початку теракту.

Про це прем'єрка розповіла журналістам, уточнивши, що лист отримали ще понад три десятки людей, передає NDTV.

"Я була одним з більш ніж 30 одержувачів маніфесту, який був відправлений за дев'ять хвилин до нападу", – розповіла вона.

Джасінда Арден NDTV

Арден зазначила, що текст Тарранта не містив конкретних ідей, сенсу і деталей. Тому офіс новозеландського прем'єра відправив його службам безпеки протягом двох хвилин після отримання, проте запобігти трагедії за такий час було неможливо.

"Той факт, що до цього нападу був прикладений ідеологічний маніфест з крайніми правими поглядами, звичайно, викликає глибоке занепокоєння", – додала вона.

Брентон Таррант

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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