|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Новозеландський стрілок дав знати про теракти: розкрилася страшна деталь трагедії

1.1тЧитати матеріал російською

Громадянин Австралії Брентон Таррант, який розстріляв десятки людей в Новій Зеландії, послав прем'єр-міністру країни Джасінді Арден "маніфест" за дев'ять хвилин до початку теракту.

Про це прем'єрка розповіла журналістам, уточнивши, що лист отримали ще понад три десятки людей, передає NDTV.

"Я була одним з більш ніж 30 одержувачів маніфесту, який був відправлений за дев'ять хвилин до нападу", – розповіла вона.

Новини
ЗМІ: під час теракту в Новій Зеландії загинув воротар збірної
Джасінда Арден

Джасінда Арден

NDTV

Арден зазначила, що текст Тарранта не містив конкретних ідей, сенсу і деталей. Тому офіс новозеландського прем'єра відправив його службам безпеки протягом двох хвилин після отримання, проте запобігти трагедії за такий час було неможливо.

"Той факт, що до цього нападу був прикладений ідеологічний маніфест з крайніми правими поглядами, звичайно, викликає глибоке занепокоєння", – додала вона.

Брентон Таррант

Брентон Таррант

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Нова Зеландія
Тег
теракт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки