Новообрана президентка Молдови в першій же промові згадала про Україну
Переможниця президентських виборів в Молдові Мая Санду заявила про намір будувати прагматичний діалог з Україною.
Про своє бачення внутрішньої і зовнішньої політики держави Санду розповіла на брифінгу. Вона пообіцяла налагоджувати збалансовані стосунки з сусідніми країнами.
"Ми побудуємо справжній баланс у зовнішній політиці, виходячи з національних інтересів Молдови, і прагматичний діалог з усіма країнами, включаючи Румунію, Україну, європейські країни, Росію і США", – сказала Санду.
Крім того, вона повідомила про намір домогтися рівноправності для всіх етнічних меншин на території країни.
"Ми разом побудуємо Молдову, в якій громадяни всіх етнічних груп будуть відчувати себе в безпеці, в якій їхні права, включаючи право на використання своєї мови, будуть надійно захищені", – підкреслила нова глава держави.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як проходив другий тур виборів президента в Молдові.
У липні 2019 року Санду відвідала Україну з робочим візитом, в рамках якого відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Під час зустрічі вона запевнила, що Молдова повністю підтримує територіальну цілісність України.
Також будучи главою уряду Молдови, Санду просила допомоги України в боротьбі з контрабандою в Придністров'ї.
Крім того вона заявляла, що Молдові знадобиться досвід України в питанні антикорупційної реформи.
Про те, що Санду говорила про Україну, читайте за посиланням.