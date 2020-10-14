Новини з Киргизії знову не втішають

14 жовтня, прихильники призначеного парламентом прем'єр-міністра Жапарова, тільки тиждень тому звільненого революційної натовпом з ув'язнення, але ще не затвердженого на цій посаді президентом Жеенбековим, знову збираються на площі в Бішкеку. На підтримку до них з регіонів, з Іссик-Кульської області, їдуть сотні людей. Вони збираються вимагати від президента країни виконання своєї, нібито даної прем'єру обіцянки, піти у відставку після затвердження останнього парламентом.

Однак ситуація в країні і в світі по відношенню до киргизького хаосу змінилася, в Москві і в Брюсселі чітко дали зрозуміти, що не зацікавлені в складення повноважень п'ятим президентом Киргизії і як і раніше вважають Сооронбая Жеенбекова легітимним лідером країни. Сьогодні для зустрічі з ним прилітав до Бішкеку керівник кремлівської адміністрації Дмитро Козак. Втім, на зустрічі був присутній і прем'єр, що говорить про його вплив...

У Бішкеку діє режим надзвичайного стану, на в'їзді в столицю стоять військові, дороги перекриті технікою. Армія, швидше за все, не стане застосовувати силу до людей, які йдуть в столицю, щоб уникнути кровопролиття.

Але чи будуть настільки ж миролюбні ті, хто йде підтримати прем'єра, щоб остаточно знести президента, чи не стануть вони роззброювати військових і віднімати у них техніку?

Хто стоїть за нинішньою киргизькою бучою? У самій країні багато хто впевнений: що криміналітет, який набув сили, фактично вже маловіддлений від державної влади.

Погана історія.