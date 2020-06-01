Новий золотий стандарт: британські вчені зробили прорив у діагностиці та відстеженні раку

У Великобританії вчені підтвердили ефективність рідкої біопсії для діагностики та відстеження раку – завдяки їй можна навіть передбачити рецидиви.

Як повідомляє DailyMail, вчені з Інституту дослідження раку в Лондоні перевірили 1000 проб крові від 216 чоловіків із раком передміхурової залози, які в цей час проходили лікування.

У підсумку, за допомогою простого аналізу крові вдалося відстежити прогрес лікування. Так, у пацієнтів із позитивним прогресом кількість ракової ДНК в крові знизилась на 23%. У тих, кому лікування допомогло лише частково – на 16%, і у пацієнтів із негативними результатами кількість ракової ДНК або не змінилась, або змінилась несуттєво.

Крім того, вчені виявили, що в крові є спеціальні генетичні зміни, які вказували на лікарську стійкість. На їхню думку, в такий спосіб можна відстежувати можливість рецидиву у пацієнта.

Британські вчені зробили прорив у діагностиці та відстеженні раку DailyMail

Професор Йоганн де Боно заявив, що завдяки такому методу перевіряти пацієнтів можна часто і безболісно, на відміну від звичної біопсії тканини.

"Відстеження раку простати за допомогою аналізу крові замість болючою хірургічної біопсії може значно поліпшити якість життя пацієнтів", – зазначив він.

А професор Пол Воркман, виконавчий директор ICR, сказав, що завдяки цим аналізам можна передбачити майбутній розвиток раку у пацієнта.

"Вони можуть допомогти лікарям розробити індивідуальні плани лікування і бути на крок попереду хвороби. Це дослідження демонструє цінність рідкої біопсії. Вона є більш швидкою і гнучкою альтернативою біопсії тканин і повинна стати золотим стандартом лікування раку", – заявив професор.

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