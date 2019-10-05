Новий "злив"? У скандалі з Трампом з'явився ще один учасник

Ще один співробітник американської розвідки хоче подати офіційну скаргу і дати свідчення Конгресу щодо дій президента країни Дональда Трампа.

Про це пише New York Times з посиланням на свої джерела, передає ZN. За інформацією журналістів, у цієї людини є більш конкретна інформація про можливі незаконні дії Трампа, ніж у першого інформатора.

США regnum.ru

Нагадаємо, в кінці вересня співробітник однієї зі спецслужб США звинуватив Дональда Трампа в спробі домогтися іноземного втручання у вибори. Йшлося про його телефонну розмову в кінці липня з президентом України Володимиром Зеленським, в якій Трамп просив допомоги в розслідуванні щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера. Байден – основний конкурент Трампа на виборах 2020 року. Обставини цієї розмови настільки стривожили співробітника однієї з американських спецслужб, що стали предметом внутрішнього розслідування. Тепер Трампу загрожує імпічмент.

"За даними видання, другий співробітник розвідки входить в число тих, з ким розмовляв генеральний інспектор розвідувального співтовариства США Майкл Аткінсон, щоб підтвердити звинувачення першого інформатора. Ще одна скарга від того, хто має більш точну інформацію, потенційно може підвищити довіру до повідомлення першого інформатора", – йдеться у статті New York Times.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в палаті представників Конгресу зажадали у віцепрезидента США Майкла Пенса документи по Україні, щоб з'ясувати, чи допомагав він Дональду Трампу надавати ймовірний тиск на Київ.

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