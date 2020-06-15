Новий спалах COVID-19 у Пекіні: Китай назвав джерело епідемії

Світ 16:15, 15.06.2020 Оновлено: 16:24, 15.06.2020

Спалах коронавірусу на оптовому ринку "Сіньфаді" в Пекіні міг трапитися через заморожену харчову продукцію з Європи.

Як пише South China Morning Post з посиланням на китайських епідеміологів, низькі температури сприяли виживанню інфекції.

Епідеміолог із Центру щодо профілактики та контролю захворювань Пекіна Ян Пен заявив, що на європейське походження вказує початковий аналіз генома. Але фахівцям все ще необхідно встановити весь ланцюжок заражень.

"Люди могли інфікуватися шляхом контакту із зараженими морепродуктами або м'ясом на ринку, а потім поширили вірус далі", – зазначив він.

Згідно з іншою версією, коронавірус міг потрапити на харчові продукти від хворого, який чхав і кашляв, після чого поширитися ринком.

Влада Китаю повідомила, що 14 червня на материковій частині країни зафіксували 49 нових випадків підтвердженої інфекції: 10 імпортованих випадків і 39 випадків захворювання у місцевих жителів, з яких 36 – у Пекіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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