Новий спалах COVID-19 в Китаї: влада заявила про високий ризик зараження і десятках випадків

Уряд Пекіна заявив про високий ризик подальшого розповсюдження COVID-19 через спалах інфекції на оптовому ринку "Сіньфаді".

Як повідомило РІА "Новости" з посиланням на главу прес-служби уряду Пекіна, влада проведе ретельне епідеміологічне розслідування на ринку і в прилеглих районах, щоб виявити джерело інфекції.

Новий спалах COVID-19 в Китаї: влада заявила про високий ризик зараження і десятках випадків

У понеділок, 15 червня, Китай повідомив про 49 нових випадків активної форми COVID-19. Всього в країні на лікуванні знаходиться 177 пацієнтів з коронавірусом, двоє з них у критичному стані. Також в КНР виявили ще 18 безсимптомних випадків захворювання.

Нагадаємо, найбільший оптовий ринок "Сіньфаді" китайської столиці закрили в суботу. В районі Фентай, де він розташований, ввели режим воєнного часу, рівень реагування на НС у сфері охорони здоров'я знову підвищили до II.

В уряді Пекіна також повідомили, що в неділю в місті протестували на коронавірус 76 499 осіб, аналізи 59 виявилися позитивними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю засумнівалася, що первинне джерело нового типу коронавирусной інфекції виходить саме з їхньої країни.