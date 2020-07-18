Новий спалах COVID-19 в Китаї: влада ізолювала цілі квартали

Кількість підтверджених випадків нового спалаху COVID-19 на заході Китаю зросла до 22.

Про це повідомила The Associated Press. Шість інфікованих заразилися за кордоном, в 16 випадках передача вірусу сталася всередині країни в провінції Синьцзянь.

У суботу, 18 липня, Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила, що протягом попередніх 24 годин в регіоні Сіньцзянь було виявлено ще 16 заражень, крім першого випадку.

Епіцентром спалаху стало місто Урумчі. Влада населеного пункту ввели обмеження на переміщення в метро і громадському наземному транспорті. Крім того, закрили на карантин деякі житлові квартали. Місцевим жителям обмежили можливість виїзду з міста.

У Китаї новий спалах COVID-19 (Twitter People's Daily, China)

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що з п'яти підтверджених перших випадків зараження коронавірусів в Китаї тільки один можна пов'язати з ринком в Ухані.