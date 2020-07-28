Новий спалах COVID-19 повернувся в Китай: понад 100 випадків за добу

У Китаї новим типом коронавірусу заразилося ще понад сто осіб, у більшості з яких захворювання розпочиналося безсимптомно.

До того ж уперше за 22 дні нові випадки інфікування виявили в Пекіні. Про це повідомляє агентство "Сіньхуа" з посиланням на дані Національної комісії з охорони здоров'я КНР.

Зокрема, 28 липня материковий Китай заявив про 68 нових випадків активної форми COVID-19 та ще 34 пацієнтів із безсимптомним перебігом хвороби.

Серед "активних" хворих, йдеться в повідомленні, четверо заразилися за кордоном, а 64 підхопили інфекцію всередині країни. Із них 57 хворих зареєстрували в адміністративному центрі Сіньцзян-Уйгурського автономного району Урумкі, де з тиждень тому зафіксували спалах COVID-19.

Тоді місцева влада ізолювала низку житлових мікрорайонів і ввела карантинні обмеження щодо громадського транспорту. Людям обмежили можливість виїзду з міста, однак випадки коронавірусу там продовжують фіксувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Дананг (В'єтнам) і прилеглих провінціях трапився спалах нового типу коронавірусу, який агресивніший і небезпечніший за віруси, раніше відомі ученим.