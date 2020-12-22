Новий штам COVID-19 охопив усю Велику Британію. Інфографіка

Новий тип коронавірусу, який виявили у Великій Британії, поширився по всій країні.

Його виявили за межами районів, де введено найбільш жорсткий карантин, пише The Guardian із посиланням на вчених (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

За словами професора Кардіфського університету Тома Коннора, про масштабне поширення свідчать дані генетичних послідовностей.

Зокрема, зразки нового штаму отримано після 2,5 тисячі позитивних аналізів на коронавірус, які провели в Лондоні, графствах Кент, Ессекс і місті Норідж.

Передбачається, що він поширився з Кента й Лондона наприкінці вересня, а потім досяг регіону Мідлендс, південного заходу й півночі країни.

Випадки виявлення нового типу COVID-19 у Великій Британії.

Зі свого боку Daily Mail пише, що 59% випадків інфікування в Лондоні спричинені саме новим типом COVID-19, а на південному сході країни – 43%.

У Мідлендсі цей показник становить 27%, на південному заході – 28%, а на північному заході – 17%.

Дані щодо зараження новим штамом у листопаді і грудні. dailymail.co.uk

З огляду на те, що новий штам може бути більш заразним, учені побоюються, що це може призвести до перевантаження систем охорони здоров'я.

Водночас, за їхніми словами, поки немає жодних доказів, що мутований коронавірус має більшу летальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії виявили новий дуже заразний тип коронавірусу. На тлі цього десятки країн уже обмежили авіасполучення з Великою Британією.