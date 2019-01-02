Новий ''шпигунський'' скандал з Росією: у США висунули ультиматум

США висунули Росії вимогу повернути затриманого американця Пола Вілана, якого ФСБ звинуватила у шпигунстві.

Такий ультиматум висловив Державний секретар США Майк Помпео, пише Sputnik International. Також в Штатах намагаються знайти пояснення мотивів арешту.

"Сподіваємося, що нам вдасться отримати консульський доступ до затриманого громадянина США протягом наступних кількох годин", – зазначив Помпео.

Майк Помпео Getty

Відзначається, що в разі доведення провини американцеві загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

Відомо також, що сім'я затриманого спростовує всі звинувачення на його адресу. За їхніми словами, Вілан прибув до Москви на весілля друзів.

Ілюстрація RT

Як писав OBOZREVATEL, 28 грудня в Москві співробітники ФСБ затримали громадянина США Пола Вілана через підозри в шпигунстві. Водночас Росія відмовлялася пояснювати, на якій підставі були висунуті звинувачення.