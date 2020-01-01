Новий рік 2020: з'явилися яскраві фото святкувань по всьому світу

У великих і маленьких містах світу в ніч з 31 грудня на 1 січня відбулися масові гуляння на головних локаціях в честь святкування Нового року.

Тут і яскраві фаєр-шоу, і неймовірні ілюмінації на новорічних ялинках, і виступи найпопулярніших зірок, химерні наряди гостей і просто теплі сімейні моменти.

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як відзначали свято люди у всіх куточках планети. Серед них: Туреччина, ОАЕ, Німеччина, Чорногорія, Ірак, Китай і багато інших.

Наприклад, в столиці Туреччини Анкарі та Стамбулі люди позували для фотографії на новорічних фотостінах в місцевих парках, а також робили кумедні селфі.

У Берліні (Німеччина) під час святкування Нового року провели захоплюючу феєрверк-шоу.

Новорічна ніч в Ербілі (Ірак) теж пройшла з феєрверками, які освітлювали нічне небо.

А ось в Подгориці (Чорногорія) в свято духовенство Сербської православної церкви вийшло на протест проти запланованого прийняття релігійного закону, який, за їхніми словами, позбавить церква її власності. Сотні людей зібралися поза храмом Воскресіння Христового і марширували по вулицях міста.

Неспокійно в новорічну ніч було і в китайському Гонконзі, де вже кілька місяців тривають громадянські заворушення. Протестуючі гуляли всередині торгових центрів і на вулицях напередодні Нового року і скандували гасла, продовжуючи просити, щоб їх вимоги були виконані. При цьому поліція в захисному спорядженні заарештувала кількох мітингувальників в масках.

Святкував Новий рік і Сектор Газа. Там палестинці, одягнені в Санта-Клаусів, виконали вогняне шоу, щоб вітати жителів в новому році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першими 2020 й рік почали святкувати жителі Республіки Кірібаті. Це тихоокеанська держава розташоване в Мікронезії і Полінезії. Там раніше всього на планеті настає новий календарний день.

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