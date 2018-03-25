"Новий Путін - це симбіоз": Пєсков розповів про президента РФ

Президент РФ Володимир Путін після "переобрання" на пост глави держави має чітке бачення розвитку країни в майбутньому.
Таку заяву зробив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Новий Путін - це симбіоз Путіна, якого ми знаємо і навколо якого ми об'єднуємося, плюс Путін, який розуміє, що нам потрібно в майбутньому. У нього ж бачення набагато ширше, ніж у звичайного виборця, тому його і підтримують. Люди знають, що якщо Путін каже, куди йти і як йти, то він не кидає слів на вітер", - сказав він.
Пєсков підкреслив, що Путін вже неодноразово доводив, що він не популіст.
Він також зазначив, що пріоритетними для президента є "внутрішні проблеми" Росії.
Як повідомляв "Обозреватель", Рада визнала нелегітимними вибори Путіна в Криму.