Новий президент Білорусі не ляже під Кремль повністю, – Курносова.

У разі проведення в Білорусі дострокових президентських виборів новий глава держави не зможе бути повністю проросійським.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила російська політична аналітичка Ольга Курносова. "Президент, обраний на чесних виборах, повністю під Кремль ніколи не ляже, тому що тоді він програє вибори наступні", – заявила вона.

У той же час Курносова визнала, що загалом громадяни Білорусі непогано ставляться до Російської Федерації.

Коментуючи думки про те, що новий глава Білорусі може виявитися гіршим за Олександра Лукашенка, який правив країною п'ять термінів поспіль, аналітичка зауважила: "Якщо диктатор веде війну з власним народом і вбиває людей, куди вже гірше".

За її словами, глава держави, обраний на демократичних виборах, буде залежати від виборців. "Зараз Лукашенко, як ми бачимо, ні від кого не залежить", – зауважила вона.

Повну версію інтерв'ю з Ольгою Курносовою читайте на OBOZREVATEL в неділю, 23 серпня.

Як писав OBOZREVATEL:

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