Новий коронавірус-мутант уже виявили в Італії

Італія стала п'ятою країною, де зафіксували новий штам коронавірусу, який знайшли в Великобританії.

Як повідомляє італійське МОЗ, раніше заражений прибув в аеропорт Ф'юмічіно з Британії. Штам був виявлений у пацієнта в одному з римських військових госпіталів, передає Daily Mail.

"Пацієнт і його партнер, які нещодавно повернулися зі Сполученого Королівства, приземлившись в аеропорту Ф'юмічіно, перебувають в ізоляції", – йдеться в повідомленні.

Зараженого відразу ж помістили на карантин. Разом з ним на ізоляцію відправили членів сімей та осіб, що близько контактували.

Зазначимо, що раніше новий вид коронавірусу, який отримав назву N501Y, виявили вже в Нідерландах, Данії та Бельгії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лондоні (Англія), Уельсі і Шотландії ввели найвищий 4-й рівень обмежень через поширення коронавірусу (COVID-19) і появою нового штаму.

Станом на 21 грудня понад 20 країн обмежили авіасполучення з Великобританією після виявлення в країні нового виду вірусу.