Нових випадків COVID-19 в Європі стало менше, але смертність зросла – ВООЗ

В Європі знизилися темпи поширення COVID-19, однак продовжує зростати смертність від цього захворювання.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Кількість нових випадків інфікування в європейських країнах зменшилася вперше за останні три місяці.

Однак в Європі зростає смертність серед пацієнтів з COVID-19.

Так, в Швеції 18 листопада повідомили про рекордну кількості смертей від коронавірусу - підтверджено 96 смертей. Це стало найвищим показником за останні три місяці.

В Італії та Швейцарії повідомляють про критичну ситуацію c заповненням відділень інтенсивної терапії. У Швейцарії заповнені всі медичні установи, вільних місць уже немає.

Крім того, в Італії також відчувається нестача медичного персоналу для обслуговування хворих на COVID-19.

Станом на 18 листопада, в Європі зафіксовано 15 475 400 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 18 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися 56,2 млн осіб. За минулу добу виявлено понад 546 тисяч нових заражених. Від хвороби в світі померли понад 1,3 млн пацієнтів, а одужали – більш 39,1 млн.