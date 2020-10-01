Під легендарною "Джокондою" знайшли невідомий раніше ескіз. Фото

Для створення легендарної картини "Мона Ліза" ("Джоконда") використовувався підготовчий малюнок.

Таке відкриття зробили дослідники, які оцифрували портрет за допомогою мультиспектральної камери Lumiere Technology на замовлення музею "Лувр", йдеться в матеріалі журналу Journal of Cultural Heritage. Зазначається, що дані цієї оцифровки вперше виявили spolvero – техніку передачі малюнка портрета.

"Ці відкриття змінюють історію цього знакового символу західного живопису, оскільки вони є доказом того, що був використаний підготовчий малюнок", – наголошується у статті.

Як пояснюють автори дослідження, відкриття стали можливими завдяки здатності мультиспектральної камери створювати зображення з високою роздільною здатністю. Зображення обробляються методом посилення шару (L.A.M.), який підсилює слабкі сигнали і в такий спосіб виявляє нові деталі.

Як видно на отриманому знімку, на руках і волоссі Джоконди помітний підготовчий нарис, який використовувався протягом століть, зокрема для створення копій портретів.

Також на зображенні помітний предмет, схожий на шпильку для волосся.

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