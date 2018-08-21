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ПолітикаЕкономіка

Нові санкції проти Росії: в Україні пояснили, що зупинить Путіна

1.1тЧитати новину російською

США, запроваджуючи новий пакет санкцій проти Росії, не мають на меті "знищити РФ тут і зараз". Для того, щоб "створити параліч" для російської влади і президента Володимира Путіна, потрібні набагато серйозніші заходи.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук, коментуючи прийняття в США відповідного законопроекту.

За його словами, всі санкції, які впроваджують як США, так і Євросоюз, "більше пов'язані із забороною російської гібридної війни по всьому світу".

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Кушнірук спрогнозував, що нові санкції безсумнівно послаблять вплив РФ у "гарячих точках".

"Але треба розуміти, що для того, щоб створити параліч для Росії, треба як мінімум заблокувати РФ можливість розраховуватися в доларах", - наголосив він.

Як зазначив економіст, США повинні заборонити російським банкам проводити платежі за допомогою долара, оскільки будь-які великі операції все одно в кінці проходять через рахунки американських банків.

"Якщо їх заблокувати, долар буде виключений з розрахунків Росії. Росія, надуваючи щоки, каже - "тепер ми будемо торгувати за євро", але це, насправді, не так легко. Вся світова система на сьогодні орієнтована на долар як основний платіжний засіб. Таким чином, якщо ти не торгуєш за долари, то ти взагалі припиняєш торгувати", - пояснив Кушнірук.

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Як повідомляв ObozTV, раніше експерт із міжнародних питань Максим Ялі пояснив, як санкції США завдадуть Росії удару у двох напрямках.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVСанкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Особа
Борис Кушнірук
Місце
Росія
Об'єкт
санкции
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Кушнирук - широко известная личность в узких кругах? Вы, дебилы хохложопые, потому и сидите в дерьме по самые ноздри, что вместо горькой правды до соплей любите слушать сладкую ложь. Продолжайте, нам очень интересен исход эксперимента, который ставит над хохлами "цивилизованный" Запад. Лучшего примера, как не надо жить, трудно придумать. Российской власти стоило бы поддержать Майдан в 14-м году хотя бы ради того, чтобы показать народу, в какое дерьмо может вляпаться вся страна, если пойдет на поводу у банды проплаченных "революционеров". Умные люди учатся на чужих ошибках, глупые учатся на своих, и только тупые хохложопые скакуны не учатся никогда и ничему.
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