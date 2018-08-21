Нові санкції проти Росії: в Україні пояснили, що зупинить Путіна

США, запроваджуючи новий пакет санкцій проти Росії, не мають на меті "знищити РФ тут і зараз". Для того, щоб "створити параліч" для російської влади і президента Володимира Путіна, потрібні набагато серйозніші заходи.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук, коментуючи прийняття в США відповідного законопроекту.

За його словами, всі санкції, які впроваджують як США, так і Євросоюз, "більше пов'язані із забороною російської гібридної війни по всьому світу".

Кушнірук спрогнозував, що нові санкції безсумнівно послаблять вплив РФ у "гарячих точках".

"Але треба розуміти, що для того, щоб створити параліч для Росії, треба як мінімум заблокувати РФ можливість розраховуватися в доларах", - наголосив він.

Як зазначив економіст, США повинні заборонити російським банкам проводити платежі за допомогою долара, оскільки будь-які великі операції все одно в кінці проходять через рахунки американських банків.

"Якщо їх заблокувати, долар буде виключений з розрахунків Росії. Росія, надуваючи щоки, каже - "тепер ми будемо торгувати за євро", але це, насправді, не так легко. Вся світова система на сьогодні орієнтована на долар як основний платіжний засіб. Таким чином, якщо ти не торгуєш за долари, то ти взагалі припиняєш торгувати", - пояснив Кушнірук.

Як повідомляв ObozTV, раніше експерт із міжнародних питань Максим Ялі пояснив, як санкції США завдадуть Росії удару у двох напрямках.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.